15-Jähriger schlägt und tritt um sich – Polizisten verletzt
Mitten in einer Kontrolle eskaliert die Lage: Ein 15-Jähriger soll Polizisten geschlagen und getreten haben. Wie sich der Fall in Bad Urach aus Sicht der Polizei gestaltete.
Bad Urach (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger soll in Bad Urach (Kreis Reutlingen) zwei Polizeibeamte verletzt haben. Er und weitere Familienmitglieder sollten kontrolliert werden, wie die Polizei mitteilte. Doch dann habe der Beschuldigte einer 50-jährigen Polizistin unvermittelt ins Gesicht geschlagen, lautet der Vorwurf. Anschließend habe er um sich getreten und dabei einen 31-jährigen Polizisten ebenfalls im Gesicht getroffen.
Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihund brachten die Situation den Angaben nach unter Kontrolle. Die verletzten Beamten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.