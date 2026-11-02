Helikopter im Einsatz

15-Jähriger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein Jugendlicher will die B 39 zu Fuß überqueren. Es kommt zum Unfall, erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen. Einiges ist noch unklar.

Ein 15-jähriger Fußgänger wurde auf der B 39 schwer verletzt. Er kam mit einem Helikopter in ein Krankenhaus. Dort starb er. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein 15-jähriger Fußgänger wurde auf der B 39 schwer verletzt. Er kam mit einem Helikopter in ein Krankenhaus. Dort starb er. (Symbolbild)

Ellhofen (dpa/lsw) - Ein 15 Jahre alter Fußgänger ist nach einem Verkehrsunfall in Ellhofen (Kreis Heilbronn) gestorben. Der Jugendliche war von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlag er noch am Sonntagabend in einer Klinik seinen Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 22-Jähriger gegen vier Uhr morgens mit seinem Auto auf der B 39 in Richtung Weinsberg unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle überquerte der 15-Jährige die Bundesstraße und wurde von dem Wagen erfasst. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Die B 39 war nach dem Unfall am Sonntag mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen, heißt es von der Polizei. Warum der Jugendliche die Straße an dieser Stelle überquerte, ist noch unklar.

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