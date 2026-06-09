Beim Linksabbiegen übersehen

Auto erfasst 82-Jährige beim Abbiegen – schwere Verletzungen

Bei Grün über die Straße – und plötzlich trifft ein Auto eine Seniorin. Sie wird vier Meter weit geschleudert und verletzt sich schwer.

Die schwer verletzte 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die schwer verletzte 82-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) - Eine 82-jährige Fußgängerin ist in Rastatt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fußgängerin am Montagvormittag bei Grün die Straße überqueren. Ein 72-jähriger Autofahrer habe die 82-Jährige beim Linksabbiegen bei ebenfalls grüner Ampel übersehen. 

Laut Polizei schlug die Seniorin erst mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe und dann wegen der Wucht des Aufpralls vier Meter weiter auf dem Boden auf. Mit schweren Verletzungen sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei wird nun zur Ursache des Unfalls ermittelt.

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