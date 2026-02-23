Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz: Ein Autofahrer fährt eine Seniorin in Lindau an und verletzt sie schwer.
Lindau (dpa) - Ein Autofahrer hat eine 70-jährige Fußgängerin in Lindau mit seinem Wagen erfasst und schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Demnach soll der 55 Jahre alte Fahrer die Frau am Sonntagabend beim Abbiegen angefahren haben. Der Wagen stieß frontal mit der Seniorin zusammen. Sie stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.