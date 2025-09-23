Verkehr Seniorin von Auto erfasst und schwer verletzt Ein Autofahrer will in Reutlingen rückwärts ausparken. Doch hinter dem Wagen steht eine Frau. 23.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: David Inderlied/dpa Eine Seniorin ist von einem rückwärts fahrenden Auto erfasst worden. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Polizei Senior verletzt Eisdielengast beim Ausparken Ein 90 Jahre alter Autofahrer parkt in Ettenheim rückwärts aus. Doch dort sitzt ein Mann auf einem Stuhl. Es kommt zum Zusammenstoß. 14.05.2025 Schwerer Unfall Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt Ein Wagen biegt in ein Grundstück ein, doch der Fahrer übersieht nach Polizei-Angaben ein entgegenkommendes Motorrad. 27.04.2025 Unfälle Gas und Bremse verwechselt - Autofahrerin schwer verletzt Ein Auto stößt beim Ausparken gegen zwei Autos. Die 87 Jahre alte Fahrerin wird schwer verletzt. Laut Polizei hat sie das falsche Pedal gedrückt. 16.03.2025 Main-Kinzig-Kreis Achtjähriger von ausparkendem Auto erfasst: Schwer verletzt In Gelnhausen ist ein acht Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger stieß ihn beim Ausparken um. 22.04.2024 Bergstraße Fußgänger von parkendem Auto erfasst und tödlich verletzt 12.05.2023