Verkehr

Seniorin von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Autofahrer will in Reutlingen rückwärts ausparken. Doch hinter dem Wagen steht eine Frau.

Eine Seniorin ist von einem rückwärts fahrenden Auto erfasst worden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Eine Seniorin ist von einem rückwärts fahrenden Auto erfasst worden. (Symbolbild)
