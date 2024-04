Achtjähriger von ausparkendem Auto erfasst: Schwer verletzt

Gelnhausen (dpa/lhe) - Ein achtjähriger Junge ist in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) von einem ausparkenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei am Morgen mit seiner Mutter auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs gewesen, als ihn ein 52-Jähriger beim Ausparken umstieß, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer sei rückwärts aus einer Parklücke gefahren und habe den Jungen «offenbar aus Unachtsamkeit» angefahren, hieß es von der Polizei. Der Achtjährige war mit seinem Fahrrad unter dem Heck des Autos eingeklemmt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.