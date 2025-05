Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Schöneck (dpa/lhe) - Ein 27-Jähriger ist in Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann war in den frühen Morgenstunden zu Fuß unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein anderer Autofahrer habe noch versucht, den Fahrer des Unfallautos mit Lichthupe zu warnen, doch der 62-Jährige habe den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern können. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.