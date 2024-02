Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Bierstein (dpa/Ihe) - Ein Autofahrer hat am Dienstag in Mittelhessen mit seinem Wagen einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes in Bierstein im Main-Kinzig-Kreis übersah der 21-jährige Autofahrer den 70 Jahre alten Fußgänger, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Senior brachte demnach gerade seinen Einkaufswagen weg, als es zu dem Unfall mit dem Fahrzeug kam. Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.