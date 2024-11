Fußgänger von Auto erfasst - schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Darmstadt von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 66 Jahre alte Mann rannte nach ersten Erkenntnissen über eine mehrspurige Straße und wurde von dem Auto eines 20-Jährigen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger wurde am Montagvormittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 20 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.