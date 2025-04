Auto erfasst Motorradfahrer - Biker schwer verletzt

Engen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist im Kreis Konstanz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 83-jährige Autofahrer übersah beim Abbiegen nach links in eine Grundstückseinfahrt in Engen den entgegenkommenden 35-Jährigen mit seiner Maschine, wie die Polizei mitteilte. Eine 89 Jahre alte Beifahrerin im Auto zog sich leichte Verletzungen an der Nase und der Hand zu, der 83-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro.