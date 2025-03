Weinheim: Autofahrer übersieht Motorrad auf der B3 - fünfstelliger Sachschaden

Weinheim. Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf der B3 in Weinheim mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. Wie die Polizei berichtet, übersah der 29-jährige Opel-Fahrer, der nach links auf den Parkplatz des McDonald's einbiegen wollte, den 18-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (heh)