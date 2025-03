Heidelberg: Auf A5 gegen Auto mit Panne geknallt - Fahrer unverletzt

Heidelberg. Am Freitagmorgen ist auf an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen ein 48-jähriger Pkw-Fahrer auf der A5 gegen ein defektes Fahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen geprallt. Wie die Polizei meldete, übersah der 48-Jährige, der aus der Richtung Weinheim kam, das defekte Fahrzeug. Er versuchte noch auszuweichen, doch aufgrund der hohen Geschwindigkeit prallte er gegen das abgestellte Fahrzeug und gegen die Leitplanke. Die Airbags des Unfallverursachers lösten daraufhin aus. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden an den Vehikeln wird auf 11.000 Euro geschätzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weitere Unfallsachbearbeitung. (tak)