Heidelberg: Autofahrer schläft am Steuer ein und kracht gegen Mauer

Heidelberg. Ein Autofahrer ist gegen 4 Uhr am Donnerstagmorgen am Steuer eingeschlafen und gegen eine Mauer gekracht. Der 37-Jährige hatte nach Polizeiangaben Glück im Unglück und blieb unverletzt. Der Mann war in den Neckarstaden unterwegs, als ihn Sekundenschlaf übermannte. Nach dem Zusammenstoß von der Mauer wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, das Auto wurde abgeschleppt. Eine Fachfirma musste die Fahrbahn nach dem Unfall reinigen. (dls)