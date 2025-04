Heidelberg: Junger Autofahrer kracht gegen Lichtmast

Heidelberg. Ein junger Mann ist am Freitagmorgen mit seinem Auto gegen einen Lichtmast in der Heidelberger Bahnstadt geprallt. Wie der Nachrichtendienst Priebe mitteilte, war der Fahrer auf dem Max-Planck-Ring in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und beschleunigte offenbar zu schnell auf der nassen Fahrbahn. Dabei verlor er die Kontrolle und sein Wagen geriet ins Schleudern.