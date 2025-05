Heidelberg: Motorradfahrer prallt gegen Baum - schwer verletzt

Heidelberg. Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr bei Heidelberg gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim befuhr der junge Mann den Königsstuhlweg in Richtung Kraussteinweg. In einer Rechtskurve geriet er ins Schleudern und verlor die Kontrolle.