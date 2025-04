Motorradfahrer prallt gegen Baum - lebensgefährlich verletzt

Steinau (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer hat auf einer Landstraße im Main-Kinzig-Kreis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Am Samstag verlor er bei Steinau in einer Linkskurve die Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Anschließend prallte der 23-Jährige demnach mit seiner Maschine gegen einen Baum. Per Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße wurde vorübergehend gesperrt.