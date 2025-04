Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt

Weinheim. Ein rücksichtsloser Motorrad-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Weinheim leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige anscheinend zu schnell auf der Westtangente unterwegs und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer trotz durchgezogener Linie rücksichtslos. An einer Einmündung am Multring verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und stieß mit dem Bordstein zusammen. Dadurch wurde der 25-Jährige samt seinem Motorrad mehrere Meter über den Asphalt geschleudert. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankhaus.