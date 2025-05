Senior verletzt Eisdielengast beim Ausparken

Ettenheim (dpa/lsw) - Ein Senior am Steuer hat einen Eisdielengast in Ettenheim (Ortenaukreis) leicht verletzt und ist davongefahren. Erkenntnissen der Polizei zufolge parkte der 90 Jahre alte Autofahrer am Dienstag rückwärts aus und stieß gegen den 25 Jahre alten Gast, der auf einem Stuhl im Außenbereich der Eisdiele saß.