Fußgänger überfahren

Obertshausen (dpa/lhe) - Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist in Obertshausen (Kreis Offenbach) am Montagmorgen von einem Auto überfahren worden. Nach Angaben der Polizei übersah der 44 Jahre alte Fahrer den Senior, als er rückwärts aus einer Parklücke fahren wollte. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Den genauen Unfallhergang untersucht ein Gutachter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.