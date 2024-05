Von Autofahrer übersehen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bensheim (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall zwischen Bensheim und Heppenheim (Kreis Bergstraße) ums Leben gekommen. Der 42-Jährige sei von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer des Wagens habe den Mann beim Abbiegen übersehen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, hieß es weiter. Die Straße wurde während der Bergung und Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.