E-Bike-Fahrer stirbt bei Zusammenprall mit Auto

Staufenberg (dpa/lhe) - Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Gießen ums Leben gekommen. Der 35-Jährige hatte das herannahende Auto an einer Kreuzung zwischen Odenhausen und Staufenberg übersehen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von dem Wagen erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer blieb unverletzt.