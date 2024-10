Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist vier Tage nach einem Unfall in der Frankfurter Innenstadt an seinen Verletzungen gestorben. In der Nacht zum Samstag sei der auf einem Radweg fahrende 58-Jährige von einem rechts abbiegenden Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Vermutlich habe der 57 Jahre alte Autofahrer den Radler übersehen.