Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto in Lebensgefahr

Bad Laasphe (dpa) - Ein Radfahrer aus dem hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf ist nahe Banfe im nordrhein-westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, war der 59 Jahre alte Radfahrer am Samstag unterwegs, als ihm ein Auto entgegenkam. Der 50 Jahre alte Autofahrer wollte demnach links auf einen Feldweg abbiegen, übersah den Radfahrer ersten Erkenntnissen zufolge und prallte mit dem Radfahrer zusammen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen sei der 59-Jährige in eine Klinik gebracht worden.