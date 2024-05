Autofahrer fährt Radler in Bickenbach an

Bickenbach (dpa/lhe) - Ein 66 Jahre alter Radfahrer ist in Bickenbach im Landkreis Darmstadt-Dieburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 58-jährige Autofahrer habe den vor ihm fahrenden Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag übersehen, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Radfahrer die Berta-Benz-Straße in Bickenbach in Richtung Alsbach. Die Insassen des Autos erlitten bei dem Unfall einen Schock, konnten aber laut Polizei nach kurzer Behandlung vor Ort entlassen werden. Es entstand den Angaben zufolge ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.