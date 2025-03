Mannheim: Autofahrer verursacht 30.000 Euro Schaden beim Ausparken  

Mannheim. Ein Autofahrer hat beim Ausparken am Mittwochvormittag einen Unfall mit einem Schaden in Höhe von 30.000 Euro verursacht. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Der 45-jährige VW-Fahrer war gegen 9.45 Uhr dabei, aus einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand der Carl-Benz-Straße auszuparken um anschließend in Richtung Waldhofstraße zu fahren. Dabei übersah er den Mercedes eines 23-Jährigen auf der Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 45-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, vor Ort medizinisch betreut und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige hingegen blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. (dls)