Hirschberg: 82-jähriger Jeep-Fahrer verursacht Unfall beim Wenden 

Hirschberg. Ein 82-jähriger Jeep-Fahrer hat beim Wenden am Mittwochvormittag einen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro in Hirschberg verursacht. Wie die Polizei mitteilte, blieben der Senior und ein 25 Jahre alter Autofahrer unverletzt. Der 82-Jährige war auf der Bahnhofstraße unterwegs und kollidierte auf Höhe der Elisabeth-Kulmann-Straße mit dem Auto des 25-Jährigen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein Wendemanöver des Seniors Ursache für den Unfall. Das Auto des 25-Jährigen musste abgeschleppt werden, die Ermittlungen dauern an. (dls)