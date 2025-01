Mannheim: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall mit 150.000 Euro Schaden

Mannheim. Ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss hat am Donnerstagabend einen Unfall mit 150.000 Euro Sachschaden auf der Seckenheimer Straße verursacht. Bei dem Unfall wurde die 65-jährige Beifahrerin des Mannes schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Der 50-jährige Fahrer überholte gegen 21 Uhr zwei Fahrzeuge auf nasser Straße in Richtung Seckenheim. In einer Kurve im Einmündungsbereich zur L597 verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Ampelmast. Er blieb unverletzt, seine Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr schlossen die Beamten aus. Der Ampelmast wurde durch den Unfall aus der Verankerung gerissen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Ampelmast konnte zunächst nicht beziffert werden. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann mit mehr als ein Promille am Steuer gesessen hatte. An dem Audi des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. (dls)