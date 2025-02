Weinheim: 20-Jähriger unter Alkoholeinfluss verursacht 40.000 Euro Sachschaden

Weinheim. Ein 20-jähriger Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen alkoholisiert einen schweren Unfall auf der Müllheimer Talstraße verursacht. Der junge Mann war gegen 4 Uhr von Weinheim in Richtung Gorxheim unterwegs, teilte die Polizei mit. Kurz vor dem Gassenweg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich das Auto des 20-Jährigen und kam anschließend auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien und blieb unverletzt.