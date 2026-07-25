15 Menschen bei Auffahrunfall eines Reisebusses verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe wurden mehrere Insassen eines Reisebusses verletzt. Der Bus fuhr in der Nacht bei Stuttgart am Beginn einer Baustelle auf ein Absicherungsfahrzeug auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei wurden zwei Menschen schwer und eine Person mittelschwer verletzt. Außerdem gebe es 12 Leichtverletzte, hieß es weiter. Die Autobahn blieb in Richtung Karlsruhe aufgrund von Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte.