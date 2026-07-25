Unfall bei Baustelle auf A8

15 Menschen bei Auffahrunfall eines Reisebusses verletzt

Bei einem Unfall auf der A8 wurden mehrere Businsassen verletzt. Die Autobahn bleibt in Richtung Karlsruhe weiter voll gesperrt.

Die Polizei muss am Samstagmorgen die A8 in Richtung Karlsruhe sperren. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei muss am Samstagmorgen die A8 in Richtung Karlsruhe sperren. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe wurden mehrere Insassen eines Reisebusses verletzt. Der Bus fuhr in der Nacht bei Stuttgart am Beginn einer Baustelle auf ein Absicherungsfahrzeug auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei wurden zwei Menschen schwer und eine Person mittelschwer verletzt. Außerdem gebe es 12 Leichtverletzte, hieß es weiter. Die Autobahn blieb in Richtung Karlsruhe aufgrund von Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte.

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