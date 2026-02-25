1,5 Millionen Euro Schaden nach Brand auf DFB-Campus
Ein Brand auf dem DFB-Campus in Frankfurt hat einen deutlich teureren Schaden angerichtet als bislang angenommen. Was die Polizei dazu sagt.
Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem Brand in einer Sauna auf dem DFB-Campus in Frankfurt ist ein Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro entstanden. Das teilte ein Sprecher der Polizei Frankfurt mit. Frühere Schätzungen waren von einem sechsstelligen Schadensbetrag ausgegangen.
Auf dem Gelände des DFB-Campus in Frankfurt hatte am Montagabend eine Sauna gebrannt. Ein Übergreifen des Feuers war durch die Feuerwehr verhindert worden, der Saunabereich war den Angaben zufolge allerdings vollständig zerstört worden. Eine Person war bei dem Brand verletzt worden.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Ersten Erkenntnissen zufolge wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.