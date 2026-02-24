Brände

Sauna brennt im DFB-Campus in Frankfurt

Feuer im DFB-Campus: In Frankfurt musste die Feuerwehr am Abend eine brennende Sauna löschen. Eine Person wurde durch Rauchgas verletzt.

Eine Person habe eine Rauchgasverletzung erlitten. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Eine Person habe eine Rauchgasverletzung erlitten. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Auf dem Gelände des DFB-Campus in Frankfurt hat ein Brand am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. In einem Gebäude habe eine Sauna gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Gegen kurz vor 20 Uhr sei das Feuer gemeldet worden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine Person habe eine Rauchgasverletzung erlitten. Die Feuerwehrkräfte hätten den Einsatz zügig beenden können, so der Sprecher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand in leerem Wohnheim löst großen Feuerwehreinsatz aus
Brände

Brand in leerem Wohnheim löst großen Feuerwehreinsatz aus

In einem Keller in einem Gebäude in Schwäbisch Hall brennen mehrere Kartons. Ermittlungen der Polizei deuten auf Brandstiftung hin.

02.12.2025

Brennende Fritteuse löst Feuerwehr-Einsatz auf Wasen aus
Stuttgart

Brennende Fritteuse löst Feuerwehr-Einsatz auf Wasen aus

Auf dem Cannstatter Volksfest bricht am Vormittag ein Feuer in einem Festzelt aus. Einsatzkräfte rücken an - und sorgen für einen glimpflichen Ausgang.

27.09.2025

Wohnung brennt: Feuerwehr rettet bewusstlosen Bewohner
Brände

Wohnung brennt: Feuerwehr rettet bewusstlosen Bewohner

Anwohner bemerken Rauch. Als die Feuerwehr kommt, betreten sie mit Atemschutzgeräten die brennende Wohnung. Darin finden sie den schwer verletzten Bewohner bewusstlos.

14.08.2025

Scheune brennt stundenlang - auch Nachbargebäude beschädigt
Feuerwehreinsatz

Scheune brennt stundenlang - auch Nachbargebäude beschädigt

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist die ganze Nacht im Einsatz. Drei Rettungswagen werden zum Glück nicht gebraucht.

13.06.2025

Feuerwehreinsatz

Tonnenweise brennende Akkus bei Brand einer Recyclingfirma

In Offenbach ziehen massive Rauchwolken über den Osten der Stadt. In der Lagerhalle einer Recyclingfirma brennen Tonnen an Akkus und Batterien. Noch weit in den nächsten Tag wird sich die Feuerwehr mit dem Großeinsatz beschäftigen.

21.08.2023