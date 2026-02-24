Sauna brennt im DFB-Campus in Frankfurt
Feuer im DFB-Campus: In Frankfurt musste die Feuerwehr am Abend eine brennende Sauna löschen. Eine Person wurde durch Rauchgas verletzt.
Frankfurt (dpa/lhe) - Auf dem Gelände des DFB-Campus in Frankfurt hat ein Brand am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. In einem Gebäude habe eine Sauna gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Gegen kurz vor 20 Uhr sei das Feuer gemeldet worden.
Eine Person habe eine Rauchgasverletzung erlitten. Die Feuerwehrkräfte hätten den Einsatz zügig beenden können, so der Sprecher.