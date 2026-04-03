150 km/h und schneller – Autofahrer fährt vor Polizei davon

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat sich in der Nacht eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 22-Jährige fuhr in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) mehr als 100 Kilometer pro Stunde, außerorts 150 Kilometer pro Stunde und schneller, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Demnach sollte der Fahrer kontrolliert werden, nachdem er in der Nacht auf einer Bundesstraße zwei Wagen überholt hatte. Der Mann habe versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, und sei davongefahren. Dabei habe er unter anderem einen Radfahrer gefährdet.

Wagen musste abgeschleppt werden

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