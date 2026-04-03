Verfolgungsfahrt

150 km/h und schneller – Autofahrer fährt vor Polizei davon

Ein 22-Jähriger fährt mit seinem Wagen vor einer Kontrolle davon, dabei gefährdet er auch andere Verkehrsteilnehmer. Wie der Fahrer gestoppt wurde und wie es jetzt für ihn weitergeht.

Mit teils mehr als 150 Kilometern pro Stunde fuhr der Mann vor den Beamten davon. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Mit teils mehr als 150 Kilometern pro Stunde fuhr der Mann vor den Beamten davon. (Symbolbild)

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat sich in der Nacht eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 22-Jährige fuhr in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) mehr als 100 Kilometer pro Stunde, außerorts 150 Kilometer pro Stunde und schneller, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Demnach sollte der Fahrer kontrolliert werden, nachdem er in der Nacht auf einer Bundesstraße zwei Wagen überholt hatte. Der Mann habe versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, und sei davongefahren. Dabei habe er unter anderem einen Radfahrer gefährdet.

Wagen musste abgeschleppt werden

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In einer Kurve an einem Bahnübergang sei der 22-Jährige mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Er sei daraufhin festgenommen worden. Der Wagen des Mannes sei nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden. Der Fahrer hatte Alkohol getrunken, obwohl er sich in der Probezeit befinde, erklärte die Polizei. Die Staatsanwaltschaft habe deswegen die Beschlagnahmung des Wagens und des Führerscheins beantragt. Auch ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen.

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