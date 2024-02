57-Jähriger gefährdet Verkehrsteilnehmer

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend gegen 18 Uhr in St. Leon-Rot durch seine Fahrweise aufgefallen und hat mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei wurde von einem Verkehrsteilnehmer über den auffälligen Audi-Fahrer informiert.

Die Fahrstrecke führte von der L546 weiter über die Walldorfer Straße, Hauptstraße und "An der Autobahn". Hierbei fiel auf, dass der Fahrzeugführer extrem langsam und unsicher fuhr. Des Weiteren bewegte er sich in Schlangenlinien, kam auf den Grünstreifen und geriet zeitweise sogar in den Gegenverkehr. In Höhe eines Veranstaltungszentrums in St. Leon-Rot kam er dabei soweit in den Gegenverkehr, dass ein dort fahrendes Fahrzeug sehr weit nach rechts ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf konnte der Fahrzeugführer durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden. Er verweigerte hierbei jegliche Maßnahmen. Auf der Dienststelle wurde dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Grund seiner auffälligen Fahrweise ist nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.