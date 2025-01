Mannheim: 18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei - Fahrzeug als gestohlen gemeldet

Mannheim. Ein 18-Jähriger hat sich in den frühen Morgenstunden am Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Mannheim geliefert. Laut einer Pressemitteilung der Polizei, fiel einer Streife ein schwarzer VW-SUV auf, der von einem Parkplatz in der Riedfeldstraße fuhr. Als der Fahrer von der Streife aufgefordert wurde anzuhalten, drückte er aufs Gas und fuhr den Polizisten davon.