Mannheim: 38-Jähriger rammt bei Verfolgungsjagd Streifenwagen 

Mannheim. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer hat einen auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Mannheim mutwillig einen Streifenwagen gerammt. Wie die Polizei berichtet, war den Beamten durch einen Zeugenhinweis bereits im Vorfeld bekannt, dass der 38-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Als eine Streife den BMW-Fahrer am Montagnachmittag in der Casterfeldstraße kontrollieren wollte, flüchtete der 38-Jährige. Als sich in Höhe der Kreuzung Dannstadter Straße eine hinzugerufene Streife vor den BMW setzte, gab der 38-Jährige Gas und rammte das Polizeiauto. Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die beiden Polizisten blieben unverletzt.