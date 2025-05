Viernheim: BMW-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd durch Stadtgebiet

Viernheim. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer ist in Viernheim vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessens mitteilt, wollten Zivilfahnder am Montagnachmittag in der Mannheimer Straße den 19-Jährigen stoppen und kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der junge Mann aber Gas und flüchtete. Die Flucht ging durch das Viernheimer Stadtgebiet - ungeachtet jeglicher Verkehrsregeln. Die Fahrt endete letztendlich in der Franz-Schubert-Straße. Obwohl dem 19-Jährigen dort zunächst die Flucht zu Fuß gelang, stellte er sich später der Polizei. Grund für die Verfolgungsjagd: Die Kennzeichen gehörten nicht zu dem BMW des jungen Mannes, sondern zu einem stillgelegten Ford. Außerdem besitzt der 19-Jährige keinen Führerschein. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. (heh)