Mannheim/Viernheim: Lkw-Fahrer verursacht Unfall mit zwei demolierten Autos auf A6 und flüchtet

Mannheim. Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstagvormittag einen Unfall mit zwei demolierten Autos auf der A6 zwischen Viernheim und Mannheim verursacht - und ist geflüchtet. Später soll der 61-Jährige an einem schweren Unfall auf der A6 bei Erlenbach (Landkreis Heilbronn) beteiligt gewesen sein, teilte die Polizei mit. Der Mann habe gegen 11 Uhr die A6 in Richtung Mannheim befahren und sei unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich ein 57-jähriger BMW-Fahrer auf den linken Fahrstreifen aus und kollidierte dort mit einem Mercedes. Die Fahrer lenkten ihre Pkw auf den Standstreifen – verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Wenig später ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A6 bei Erlenbach, an dem der 61-Jährige beteiligt gewesen sein soll. Nach Erkenntnissen der Polizei soll die ungewöhnlich langsame Fahrweise des Lkw Ursache für den zweiten Unfall gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621 470930 entgegen. (dls)