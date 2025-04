Mannheim: Eine verletzte Person bei Unfall auf A656 - Lkw-Fahrer flüchtet

Mannheim. Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer hat am Dienstagabend auf der A656 bei Mannheim einen Unfall verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin an der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau auf die A656 in Richtung Mannheim-Innenstadt auffahren. Da die rechte Spur frei war, fuhr sie los. Im selben Moment zog jedoch ein Lastwagen trotz durchgezogener Linie von der linken auf die rechte Fahrspur und stieß dort mit dem Hyundai zusammen. Dabei wurde die 35-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer des Lkw fuhr anschließend einfach weiter. Das Fahrzeug der Frau wurde durch den Unfall sogar so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden beträgt circa 10.000 Euro. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0 dort melden. (heh)