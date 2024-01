Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Heidesheim/Wiesbaden (dpa) - Ein betrunkener 48-Jähriger soll sich am Samstagmittag auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Der Mann habe kontrolliert werden sollen, nachdem er auf der Autobahn zwischen Darmstadt und Wiesbaden in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Statt anzuhalten, soll er über die A671 und A60 über die Landesgrenze nach Mainz geflüchtet sein.