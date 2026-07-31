Polizei ermittelt

16-Jährige täuscht Vergewaltigung in Stuttgart vor

Eine Jugendliche gibt an, auf einer öffentlichen Toilette in der Landeshauptstadt von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein. Bei den Ermittlungen kommt es zu einer Wendung.

Den Ermittlern fielen Widersprüche in der Schilderung der 16-Jährigen auf. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Den Ermittlern fielen Widersprüche in der Schilderung der 16-Jährigen auf. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die angebliche Vergewaltigung einer Jugendlichen in einer öffentlichen Toilette in der Stuttgarter Innenstadt hat es nach Erkenntnissen der Polizei nicht gegeben. «In einer Vernehmung räumte die 16-Jährige letztlich ein, dass die Vergewaltigung vorgetäuscht war», teilte die Polizei mit. Zuvor seien den Ermittlern Widersprüche beim geschilderten Tatablauf aufgefallen.

Die Jugendliche hatte Ende Juni angegeben, auf dem Heimweg von einer Feier von zwei unbekannten Männern verfolgt worden zu sein. Als sie habe flüchten wollen, sei sie gestürzt und anschließend von den Männern vergewaltigt worden. Nun ermittelt die Polizei gegen die 16-Jährige wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Zu den Hintergründen machte die Polizei keine Angaben.

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