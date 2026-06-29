Missbrauch in Stuttgart

16-Jährige nach Feier in City-Toilette vergewaltigt

In Stuttgart wird eine 16-Jährige von zwei Männern verfolgt, geschlagen und in einer Toilette missbraucht. Von den beiden Tätern fehlt noch jede Spur. Nun sucht die Polizei händeringend Zeugen.

Nach der Tat sucht die Polizei dringend Zeugen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Nach der Tat sucht die Polizei dringend Zeugen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart ist eine 16-Jährige nach Polizeiangaben in einer Toilettenanlage mitten in der Stadt vergewaltigt worden. Die Jugendliche sei in der Nacht zum Samstag nach Mitternacht von einer Feier unterwegs gewesen, als ihr zwei unbekannte Männer folgten, teilte die Polizei mit.

«Beim Versuch davonzurennen, stürzte sie und die beiden Männer schlugen auf sie ein», hieß es weiter. Anschließend hätten die Täter das Mädchen in der Toilettenanlage missbraucht. Nun sucht die Polizei nach Menschen, die die Tat oder die Unbekannten gesehen haben.

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