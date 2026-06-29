16-Jährige nach Feier in City-Toilette vergewaltigt
In Stuttgart wird eine 16-Jährige von zwei Männern verfolgt, geschlagen und in einer Toilette missbraucht. Von den beiden Tätern fehlt noch jede Spur. Nun sucht die Polizei händeringend Zeugen.
Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart ist eine 16-Jährige nach Polizeiangaben in einer Toilettenanlage mitten in der Stadt vergewaltigt worden. Die Jugendliche sei in der Nacht zum Samstag nach Mitternacht von einer Feier unterwegs gewesen, als ihr zwei unbekannte Männer folgten, teilte die Polizei mit.
«Beim Versuch davonzurennen, stürzte sie und die beiden Männer schlugen auf sie ein», hieß es weiter. Anschließend hätten die Täter das Mädchen in der Toilettenanlage missbraucht. Nun sucht die Polizei nach Menschen, die die Tat oder die Unbekannten gesehen haben.