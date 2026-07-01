Toilette war schon mal Tatort - was die Polizei sagt

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen in der Toilettenanlage einer belebten Stuttgarter City-Haltestelle hat die Polizei den Fall mit einer weiteren Tat am selben Ort vor acht Monaten verglichen. Im Oktober vergangenen Jahres war ein damals 14 Jahre altes Mädchen in der Anlage der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle Charlottenplatz sexuell missbraucht worden. Zuvor war es laut Polizei die 14-Jährige an einem Freitagabend von einem Unbekannten in die Toilette gedrückt worden.

Am selben Ort wurde in der Nacht zum vergangenen Samstag - rund acht Monate später - eine 16-Jährige auf dem Rückweg von einer Feier von zwei Unbekannten verfolgt. Nach Angaben der Polizei stürzte sie, als sie davonrennen wollte. Sie wurde von den Männern geschlagen, in die Toilettenanlage gedrängt und ebenfalls missbraucht.

Das sagt die Polizei

War es derselbe Täter? Eher nicht, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Zum jetzigen Zeitpunkt gingen die Ermittler eher von zwei unabhängigen Fällen aus. Zuvor hatten die «Stuttgarter Nachrichten» und die «Stuttgarter Zeitung» über den früheren Fall berichtet.