27-Jähriger nach sexuellem Missbrauch in U-Haft

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Ein 27-Jähriger ist nach einem mutmaßlichen Missbrauch von zwei neunjährigen Kindern in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilte, soll der Mann am späten Samstagabend unbemerkt das Haus einer Familie in Ginsheim-Gustavsburg (Landkreis Groß-Gerau) betreten haben, in dem zu diesem Zeitpunkt eine Feier stattfand. Dort soll er sich in das Zimmer geschlichen haben, in dem die Kinder schliefen, und sie sexuell missbraucht haben.