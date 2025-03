Wiesloch (dpa/lsw) - Weil er Kinder in Stuttgart und Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sexuell missbraucht haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Ermittler nahmen den 29-Jährigen am Freitag in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.