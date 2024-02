Frau vergewaltigt und verprügelt: Mann vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich von diesem Montag (9.15 Uhr) an ein 27 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, im August 2021 im Frankfurter Bahnhofsviertel eine Frau, die er gerade erst kennengelernt haben soll, in seinem Auto vergewaltigt und danach bis zur Bewusstlosigkeit auf den Kopf geschlagen zu haben. Danach fuhr er mit offener Beifahrertür davon. Dabei soll er starke Schlangenlinien gefahren sein, bis die Frau schließlich aus dem Auto fiel. Beim Aufprall auf die Straße erlitt die Frau laut Anklage weitere schwere Verletzungen. Mittlerweile ist der Mann wegen weiterer Taten in Strafhaft. Die Strafkammer hat vorerst vier Verhandlungstage bis Mitte März terminiert (AZ 4781 Js 238230/22).