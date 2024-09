Sexueller Missbrauch: Prozess gegen Weinheimer Musikschullehrer hat begonnen

Größer könnten die Gegensätze kaum sein: Auf der einen Seite der stattliche, grauhaarige, gut gebräunte und bestens gelaunte 67-jährige Angeklagte, der sich im Foyer des Mannheimer Landgerichts souverän bewegt und sich mit seinem Anwaltsduo entspannt berät, auf der anderen Seite zwei junge Frauen, die schüchtern, fast schon ängstlich, gleich im Saal 2 des Mannheimer Landgerichts als Zeuginnen aussagen werden. In dieser Woche hat der Prozess gegen einen Musiklehrer, der in Weinheim an der Musikschule Badische Bergstraße unterrichtet hat, wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, „zwischen 2012 und 2017 an vier Musikschülerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahren sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben, die ihm zu den jeweiligen Zeitpunkten im Rahmen eines Unterrichtsverhältnisses anvertraut gewesen seien“, heißt es in der Anklageschrift.