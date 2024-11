Prozess um sexuellen Missbrauch: Ex-Musiklehrer kurz vor Urteil

Der Prozess gegen einen ehemaligen Weinheimer Musikschullehrer der Musikschule Badische Bergstraße, der zwischen 2012 und 2017 vier Schülerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahren sexuell missbraucht haben soll, geht in die entscheidende Phase. Die Taten sollen im außerschulischen und privaten Umfeld des Lehrers stattgefunden haben – wir haben darüber mehrfach berichtet. Wie der Vorsitzende Richter am Landgericht Mannheim Dr. Joachim Bock auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, werden am Dienstag, 26. November, die Plädoyers von Staatsanwaltschaft (Erster Staatsanwältin Simone Velte-Kircher) und Verteidigung (Rechtsanwältin Andrea Combé und Rechtsanwalt Christof Betzer) sowie das letzte Wort des Angeklagten erwartet.