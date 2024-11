Sexueller Missbrauch: Urteil gegen Weinheimer Musiklehrer gefallen

Zwei Jahre und sechs Monate Haft wegen des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener in acht Fällen - dieses Urteil hat das Landgericht Mannheim am Dienstag gegen einen Weinheimer Musiklehrer gefällt. Drei seiner Opfer seien zum Tatzeitpunkt unter 14 Jahre alt gewesen. Der Missbrauch fand in den Jahren 2012 bis 2017 statt. Der Angeklagte war damals als Musiklehrer an der Musikschule Badische Bergstraße tätig.