Bewusstlos geschlagen und sexuell genötigt: Vier Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen sexueller Nötigung und zweifacher Körperverletzung ist ein 27 Jahre alter Mann am Freitag vom Landgericht Frankfurt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte im August 2021 in einem Lokal im Frankfurter Bahnhofsviertel sein späteres Opfer kennengelernt und hatte es mit in sein Auto genommen. Dort kam es nach Auffassung des Gerichts zu sexuellen Übergriffen, denen sich die Frau allerdings energisch widersetzte. Der Mann soll sie daraufhin bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen haben. Als die Frau wieder zu sich kam, gelang es ihr den Angaben zufolge, aus dem Wagen zu springen, wobei sie sich erheblich verletzte.