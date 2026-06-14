Unfall

16-Jähriger angefahren und lebensgefährlich verletzt

Notarzteinsatz mit Hubschrauber: Beim Überqueren der Straße wird ein Jugendlicher von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Ein Gutachter soll nun bei der Aufklärung helfen.

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Samstag im Landkreis Reutlingen von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Samstag im Landkreis Reutlingen von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)

Metzingen (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist am Samstag in Metzingen (Landkreis Reutlingen) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 16-Jährige überquerte nach Angaben der Polizei an einem Überweg die Straße, als eine 79-Jährige ihn mit ihrem Wagen erfasste. Der Jugendliche wurde lebensgefährlich verletzt und kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Hubschrauber in ein Klinikum. Die Autofahrerin blieb unverletzt. 

Um den genauen Hergang des Unfalls aufzuklären, hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen.

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